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رفض لاعتذار قناة "الحياة" .. ومطالبات بوقف برنامج "آدم"

11/5/2016

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب بمقاطعة برنامج الممثل أحمد آدم وقناة الحياة التي تبث برنامجه احتجاجا على سخريته من المجازر التي ترتكب ضد أبناء الشعب السوري في حلب.وكانت شبكة تليفزيون "الحياة" قدمت اعتذارها للشعب السوري عن مهاجمة أحمد آدم لمذبحة حلب، مؤكدة أنها  ترفض بشكل كامل أي أهانة للشعب السوري على شاشاتها.

ورد شاب سوري على "آدم" من خلال فيديو لاقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي وقال إن ما قام به الممثل المصري أحمد آدم من سخرية بشأن أرواح ضحايا قصف حلب أمر مرفوض لا تفعله حتى الحيوانات.

وعبر العديد من المشاركين عن رفضهم لبيان القناة التي أصدرته للاعتذار عما تم تناوله في برنامج آدم.

وقال لقمان أبو هاني: " لابد من مقاطعة هز الشخص نهائيا ولابد أن يتكاتف جموع الشعب المصري على هذه المقاطعة بل ومقاطعة المحطة في حال استمراره.

أما أحمد الشريف: " دائما أخطاء ثم اعتذارات لماذا لم تراجع الحلقات من القناة حتى يكون هناك ضوابط وهل كل واحد فكر نفسه فنان أو خلافه يخطيء وله حق الاعتذار أيها السادة كفى"

محمود قنديل من جانبه قال " أنا كمواطن مصري أعلن أن كل الشعب المصري يقف داعم للثورة السورية ضد الدكتاتور الطاغية بشار الأسد الذي قتل أطفال شعبه بالبراميل وأطالب بطرد السفير السوري وسحب السفير المصري ، كما أطالب بطرد كل أجنبي يجاهر بدعمه للطاغية بشار". 

وقال مصري مغترب " للأسف بعض المصريين ماشيين وراء الإعلام المصري طالما مؤيد لبشار الجزار الذي تسبب في قتل أكثر من نصف مليون سوري غير المعتقلين من نساء وأطفال ورجال وتعذيبهم ومنع الطعام منهم واغتصابهم، كما دمر البنيه التحتية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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