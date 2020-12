جوني ديب يعود لتجسيد شخصية (The Mad Hatter)

فيلم "أليس في بلاد العجائب"

يعود نجم هوليوود جوني ديب لأداء شخصية صانع القبعات غريب الأطوار (The Mad Hatter) في فيلم (Alice Through the Looking Glass) ليخوض المزيد من المغامرات الخيالية الشيقة المقتبسة عن القصص المحبوبة للمؤلف لويس كارول.

وتدور أحداث الفيلم بعد أحداث الفيلم الناجح (أليس في بلاد العجائب) الذي أنتج عام 2010 والذي لعب فيه ديب دور البطولة إلى جانب الممثلة الأسترالية ميا واسكيوسكا التي تجسد شخصية أليس والممثلة وترشحت لجائزة الأوسكار هيلينا بونام كارتر في دور (The Red Queen).

وقال ديب للصحفيين في العرض الأول للفيلم في لندن "إنه لأمر ممتع للغاية أن أزور شخصية The Mad Hatter مرة أخرى".

وتابع قوله "كان أمرا صعبا أن تجمع طاقم التمثيل ذاته مرة أخرى ثم زاد التحدي بانضمام ساشا بارون كوهين.. كان الأمر رائعا في هذا الفيلم تحديدا لأنه هناك المزيد عن صانع القبعات. هناك مستويات كثيرة للأحداث".

وينضم كوهين المعروف بأداء شخصيات ساخرة مثل ألي جي والصحفي الكازاخستاني بورات ورجل الموضة النمساوي برونو إلى طاقم التمثيل بتجسيد شخصية تايم أو الزمن وهو الدور الشرير الجديد في الفيلم الذي يتناول طفولة The Mad Hatter الصادمة.

وتدور أحداث الفيلم حول "أليس" التي تعود إلى Wonderland لتنضم إلى The Mad Hatter وأسرته لمحاربة تايم وThe Red Queen.

ويبدأ عرض (Alice Through the Looking Glass) في جميع أنحاء العالم بدءا من 25 مايو/ أيار.