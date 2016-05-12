البث الحي
منوعات

بالفيديو: تعلم طريقة الرسم بالتنقيط

12/5/2016

في مركز للفنون بمدينة الخليل في الضفة الغربية يُسمع صوت نقر بشكل متواصل بينما يتعلم طلاب طريقة للرسم بالتنقيط من الفنان الفلسطيني زين الدين التميمي الخبير في هذا الشكل الفني.

ويتعلم الطلاب كيف يرسمون صورا باستخدام الآلاف من النقط الصغيرة لتكوين صورة.

والتميمي حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الخليل. ويمارس الرسم كهواية ويلقي متطوعا محاضرات في دورات لتعليم الرسم لتلاميذ في مركز إسعاد الطفولة بمدينة الخليل.

ويستخدم التميمي هذا الأسلوب لرسم صور متنوعة لمشاهير من ألبرت أينشتاين وحتى المغنية الفلسطينية ريم بنا (من عرب إسرائيل).

واستمرت الدورة التي حاضر فيها التميمي بالمركز لطلاب فوق 15 عاما عشرة أشهر. وكان هؤلاء الطلاب ينتقلون من مستوى لآخر كل شهر حتى نهاية الدورة حيث تعلموا الفن الرقمي.

وبنهاية الدورة اختار التميمي ودائرة الأنشطة الشبابية والثقافية في بلدية الخليل أفضل الأعمال الفنية للطلاب لعرضها.

ويُدَرس زين الدين التميمي (22 عاما) الفن منذ 2013.

وبينما يعد تدريس الفن محور تركيزه في الفترة الراهنة فإن لوحات التميمي التي يستغرق إتمام إحداها ساعات عدة تُعرض للبيع.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)