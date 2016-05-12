بالفيديو: تعلم طريقة الرسم بالتنقيط

في مركز للفنون بمدينة الخليل في الضفة الغربية يُسمع صوت نقر بشكل متواصل بينما يتعلم طلاب طريقة للرسم بالتنقيط من الفنان الفلسطيني زين الدين التميمي الخبير في هذا الشكل الفني.

ويتعلم الطلاب كيف يرسمون صورا باستخدام الآلاف من النقط الصغيرة لتكوين صورة.

والتميمي حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الخليل. ويمارس الرسم كهواية ويلقي متطوعا محاضرات في دورات لتعليم الرسم لتلاميذ في مركز إسعاد الطفولة بمدينة الخليل.

ويستخدم التميمي هذا الأسلوب لرسم صور متنوعة لمشاهير من ألبرت أينشتاين وحتى المغنية الفلسطينية ريم بنا (من عرب إسرائيل).

واستمرت الدورة التي حاضر فيها التميمي بالمركز لطلاب فوق 15 عاما عشرة أشهر. وكان هؤلاء الطلاب ينتقلون من مستوى لآخر كل شهر حتى نهاية الدورة حيث تعلموا الفن الرقمي.

وبنهاية الدورة اختار التميمي ودائرة الأنشطة الشبابية والثقافية في بلدية الخليل أفضل الأعمال الفنية للطلاب لعرضها.

ويُدَرس زين الدين التميمي (22 عاما) الفن منذ 2013.

وبينما يعد تدريس الفن محور تركيزه في الفترة الراهنة فإن لوحات التميمي التي يستغرق إتمام إحداها ساعات عدة تُعرض للبيع.