باسم يوسف للسيسي: أنت مرعوب.. كاميرا موبايل بتهزّك

بعد تجديد حبس فرقة "اطفال الشوارع" 15 يوماً على ذمة التحقيق، وجه الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قال فيها "انت خايف ومرعوب ودا آخركم كاميرة موبايل بتهزك".

وقال "يوسف" في تسجيلٍ مصوّر بثه على صفحته بفيسبوك "كان نفسي أطفال الشوارع يبقوا جنبي هنا لكن للأسف هم دلوقتي جوه (داخل) السجن.. شوية (مجموعة) شباب بيعملوا فيلم ساخر الدولة خافت منهم وحبستهم.. دا آخرهم كاميرا موبايل بتهزك".

وتابع: "كفاية كده.. كفاية حبس في الناس.. لو أنت صحيح مبتخفش ومش همك طلع العيال دي بره.. لكن معنى إنهم لسه (ما زالوا) جوه إن أنت خايف ومرعوب والناس كمان شايفة كده".

وطالب يوسف بالحرية لأطفال الشوارع والحرية لكل المعتقلين من بينهم مالك عدلي وأحمد عبدالله وإسماعيل الإسكندراني وقائمة طويلة جداً من المعتقلين بلا مبرر، وتابع: "لو دي (هذه) فعلاً دولة قوية ومش هاممها حاجة هتطلع العيال دي بره السجن".

وكانت النيابة المصرية قررت، أمس الأربعاء، حبس غالبية أعضاء فريق "أطفال الشوارع"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم التحريض على التظاهر والترويج لأفكار "إرهابية" فضلاً عن إهانة الرئيس.

وكان 4 من أفراد الفرقة ألقي القبض عليهم بعد نشرهم مجموعة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من السيسي، وانتقد حقوقيون قرار الحبس باعتباره مخالفا لمواد الدستور المصري.

ومنذ إيقاف برنامجه "البرنامج" قبل سنتين،ويشن باسم يوسف –الذي يقيم الآن بالولايات المتحدة- حملة شديدة ضد النظام المصري، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 على محمد مرسي أول رئيس منتخب تعيش مصر حياة سياسية متوترة وقمع شديد من قبل السلطة لكل معارضيها، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.