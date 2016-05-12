البث الحي
منوعات

باسم يوسف للسيسي: أنت مرعوب.. كاميرا موبايل بتهزّك

12/5/2016

بعد تجديد حبس فرقة "اطفال الشوارع" 15 يوماً على ذمة التحقيق، وجه الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قال فيها "انت خايف ومرعوب ودا آخركم كاميرة موبايل بتهزك".

وقال "يوسف" في تسجيلٍ مصوّر بثه على صفحته بفيسبوك "كان نفسي أطفال الشوارع يبقوا جنبي هنا لكن للأسف هم دلوقتي جوه (داخل) السجن.. شوية (مجموعة) شباب بيعملوا فيلم ساخر الدولة خافت منهم وحبستهم.. دا آخرهم كاميرا موبايل بتهزك".

وتابع: "كفاية كده.. كفاية حبس في الناس.. لو أنت صحيح مبتخفش ومش همك طلع العيال دي بره.. لكن معنى إنهم لسه (ما زالوا) جوه إن أنت خايف ومرعوب والناس كمان شايفة كده".

وطالب يوسف بالحرية لأطفال الشوارع والحرية لكل المعتقلين من بينهم مالك عدلي وأحمد عبدالله وإسماعيل الإسكندراني وقائمة طويلة جداً من المعتقلين بلا مبرر، وتابع: "لو دي (هذه) فعلاً دولة قوية ومش هاممها حاجة هتطلع العيال دي بره السجن".

وكانت النيابة المصرية قررت، أمس الأربعاء، حبس غالبية أعضاء فريق "أطفال الشوارع"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم التحريض على التظاهر والترويج لأفكار "إرهابية" فضلاً عن إهانة الرئيس.

وكان 4 من أفراد الفرقة ألقي القبض عليهم بعد نشرهم مجموعة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من السيسي، وانتقد حقوقيون قرار الحبس باعتباره مخالفا لمواد الدستور المصري.

ومنذ إيقاف برنامجه "البرنامج" قبل سنتين،ويشن باسم يوسف –الذي يقيم الآن بالولايات المتحدة- حملة شديدة ضد النظام المصري، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 على محمد مرسي أول رئيس منتخب تعيش مصر حياة سياسية متوترة وقمع شديد من قبل السلطة لكل معارضيها، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)