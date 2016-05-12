المدير الفني لبرشلونة يدافع عن تراجع أداء ميسي

نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي

أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خيراردو مارتينو أن تأثر قائد فريقه ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بموقفه القضائي أمر طبيعي.

وقال مارتينو -في مقابلة مع شبكة "إي.أس.بي.أن" الإذاعية "لقد عانى من تراجع في الأداء مع برشلونة، ولكن شاهدنا أيضا ما حدث مطلع هذا الأسبوع، من الناحية الكروية لا يوجد أي شك في أن يكون متأثرا ولكن المشكلة ستُحل".

ويخضع ميسي للمحاكمة في إسبانيا بسبب الاشتباه في ضلوعه بجريمة تهرب ضريبي، ويتعين عليه أن يمثل أمام القضاء بالثاني من يونيو/حزيران المقبل، قبل أيام قليلة من بداية مشوار المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أميركا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأصبح النجم الأرجنتيني على بعد خطوة واحدة من الفوز بالدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني، الذي سجل معه مطلع الأسبوع الجاري هدفا رائعا في مرمى إسبانيول من ركلة حرة مباشرة.

من جهة أخرى، نفى مارتينو أن يكون ميسي راغبا في الابتعاد عن المنتخب بعد هزيمتيه في المباراتين النهائيتين لمونديال البرازيل 2014 وكوبا أميركا 2015.

