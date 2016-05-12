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العثور على حمض نووي لفئران وإنسان في شرائح "هامبرغر" بأمريكا

12/5/2016

وجود حمض نووي عائد لفئران وبشر في بعض شرائح الهامبرغر (غيتي)

كشفت دراسة أجرتها شركة "كلين ليبس" المختصة في تحليل الأغذية، على شرائح لحم "الهامبرغر" في الولايات المتحدة، وجود حمض نووي عائد لفئران وبشر في بعض الشرائح.

وأجرت الشركة فحصاً على المستوى الجزيئي لعينات هامبرغر مأخوذة من موردّين وسلاسل مطاعم وجبات سريعة في ولاية كاليفورينا الأمريكية، حيث فحصت منتجات 79 ماركة، أفضت إلى العثور على حمض نووي لفئران في ثلاثة قطع منها إضافة إلى حمض نووي لإنسان في إحداها.

ولم تتأكد الشركة من مصدر الحمض النووي، في حين يعتقد أن الحمض النووي للفئران مصدره البراز، فيما أن العائد للإنسان مصدره الشعر.

كما أظهرت الدراسة أن 14% من العينات تم التلاعب بها، كإضافة لحوم دجاج وديك رومي رخيص الثمن مع اللحم الأحمر.

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