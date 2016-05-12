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الشيوخ البرازيلي يقصي الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة

12/5/2016
الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف (الجزيرة)

قرر مجلس الشيوخ البرازيلي، الخميس، إقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة. وتستعد الرئيسة البرازيلية للتخلي عن السلطة لنائبها ميشال تامر بعد بدء اجراءات إقالتها في مجلس الشيوخ في أعقاب جلسة ماراتونية تاريخية بدأت صباح الأربعاء.

وعند الساعة 4.41 بالتوقيت المحلي (7،74 توقيت غرينتش) أعلنت أكثرية من 43 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 81 موافقتهم على رحيلها.

ويواصل أعضاء مجلس الشيوخ صباح الخميس إبداء آرائهم حول هذا الموضوع كل منهم بمفرده، ومن المقرر أن يجروا تصويتاً في الساعات المقبلة في ختام الجلسة الماراتونية.

وتتهم المعارضة الرئيسة بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014 عندما أعيد انتخابها المثير للخلاف وفي 2015.

وتنفي ديلما روسيف (68 عاماً) المتهمة بالتلاعب بمالية الدولة ارتكاب اي مخالفة وتنتقد ما تسميه "انقلابا" دستوريا. ومن اختصاص أعضاء مجلس الشيوخ أن يقيلوا ديلما روسيف او يقرروا بقاءها في منصبها في غضون أشهر.

من المفارقات أن الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميو الذي استقال في 1992 قبل أيام من إقالته بسبب الفساد، يشارك في المناقشات في مجلس الشيوخ، لكنه لم يكشف عن موقفه. 

وستطوي البرازيل، التي تعد العملاق الناشئ في أميركا اللاتينية صفحة 13 عاماً من حكومات حزب العمال التي افتتحها في 2002 الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قاد الطفرة الاجتماعية-الاقتصادية في سنوات الألفين.

 

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