الخارجية الألمانية تستدعي السفير المصري

السفير المصري في برلين بدر عبد العاطي

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري في برلين بدر عبد العاطي لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية بعد ظهر اليوم الخميس إن ماركوس إيدرر نائب وزير الخارجية الألماني استدعى السفير المصري لدى برلين بدر عبد العاطي لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف.

وجاء في بيان للخارجية الألمانية أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملا مهما في الدول التي تستضيفها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون متاحا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني.

وقال البيان إن "الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة".

وكانت مؤسسة ناومان الليبرالية قد نقلت مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر في كانون ثان/يناير الماضي إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد نزاع مع السلطات في القاهرة.

وقالت المؤسسة اليوم الخميس إن وزارة الخارجية المصرية رفضت السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة.

وأوضح رئيس المؤسسة فولفغانغ غيرهارت : "من المحزن ألا يكون ممكنا التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيرا إلى أنه كان من مصلحة مصر أيضا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة.

