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اجتماع روسي قطري في موسكو لبحث أحوال النفط

12/5/2016

تخطى خام برنت للعقود الآجلة الـ 48 دولارا للبرميل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا وقطر تنويان مناقشة الوضع بأسواق النفط العالمية وموضوعات أخرى خلال اجتماع في موسكو يوم الثالث من يونيو/ حزيران وفق ما نقلت عنه وكالة ريا للأنباء.

وفي بداية تعاملات اليوم الخميس وصل الخام الأمريكي إلى ذروته التي سجلها في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 48 دولارا للبرميل بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2016 إلى  مليون و200 ألف برميل يوميا من  مليون و160 ألف برميل يوميا في توقعاتها في أبريل نيسان.

وارتفعت عقود برنت أيضا في أوائل التعاملات بعدما أشارت الوكالة إلى انخفاض الانتاج من نيجيريا وليبيا وفنزويلا 450 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل نحوم عام.

كما جرى تداول خام برنت في العقود الآجلة عند 48.02 دولارا للبرميل بزيادة 42 سنتا عن آخر تسوية، ومقتربا من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 48 دولارا و50 سنتا للبرميل المسجل في نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وبحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 70 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 46 دولارا و90 سنتا للبرميل بعدما ارتفع في وقت سابق بواقع 52 سنتا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 50 سنتا أو واحدا في المئة إلى 45 دولارا و73 سنتا للبرميل بعد وصوله في وقت سابق من الجلسة إلى 47 دولارا وسنتين للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع الخامان بعدما ذكرت شركة جينسكيب لمعلومات السوق أن المخزونات في مركز كاشينج في أوكلاهوما ارتفعت 548923 برميلا خلال الأسبوع الذي انتهى في العاشر من مايو أيار.

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