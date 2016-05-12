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إصلاحات شاملة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)

12/5/2016

الإصلاحات تأتي بعد مرور 94 عاما على تأسيس (بي بي سي ) ـ رويترز

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها تعتزم إجراء إصلاحات شاملة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بعد مرور 94 عامًا على تأسيسها.

وكشفت الحكومة عن مراجعة تجريها كل عشر سنوات وقالت إنه سيتم تأسيس هيئة جديدة للإشراف على (بي.بي.سي) وستعلن مرتبات كبار موظفيها للرأي العام لتحسين الشفافية.

وسيتم إلغاء مجلس أمناء بي بي سي ليحل محله مجلس إدارة جديد يهتم بإدراة الشؤون اليومية للمؤسسة، بينما تتولى "أوفكوم"، وهي الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام، مهمة المراقبة الخارجية للمؤسسة.

لكن الحكومة تفادت إجراءات أكثر صرامة مثل السماح لوزراء بأن يملوا على (بي.بي.سي.) ما تذيعه خلال ساعات الذروة مثل مساء السبت أو حتى إجبارها على تسليم جزء من دخلها ومصدره ضريبة يدفعها كل منزل بريطاني تقريبا إلى شبكات بث تجارية أخرى.

وكشف وزير الثقافة، جون ويتينغديل، متحدثًا اليوم أمام مجلس العموم، النقاب عن ميثاق جديد، عُرف باسم "الورقة البيضاء"، يوضح الإصلاحات الحكومية التي تستهدف إدارة "بي بي سي".

وقال وزير الثقافة جون ويتينغديل للبرلمان "بي.بي.سي هي واحدة من أعظم المؤسسات في البلاد. هدفنا الأسمى هو ضمان أن تواصل بي.بي.سي الازدهار وسط مشهد إعلامي تغير بشكل جذري منذ آخر مراجعة قبل عشرة أعوام."

وفي ظل الاستمرار في دفع المشاهد ضريبة مشاهدة التليفزيون، البالغة 145.50 جنيهًا استرلينيًا، مايعادل 210 دولارات أمريكية، سنويًا، لمدة 11 عامًا، ستتمكن "بي بي سي" من تقديم أفضل ما لديها من برامح إعلامية، وتثقيفية، وترفيهية، بدون احتياجها لعوائد الفواصل الإعلانية، أو رعاية جهة ما، حتى 2027، بحسب ما ذكر وزير الثقافة.

من جانبه، قال توني هول، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، "إنني أرحب بالمقترحات الجديدة، حيث أنها تؤكد على رسالة "بي بي سي"، الهادفة لتقديم خدمات الإعلام والتثقيف والترفيه، لجماهيرها تلفزيونيًا وإذاعيًا وعبر الانترنت"، مشيرًا إلى تحفظاته على بعض النقاط.

وتمول خدمات (بي.بي.سي) المكثفة والتي يقدر أنها تصل لنحو 97 في المئة من البريطانيين كل أسبوع من خلال دخل مضمون يقدر بنحو 3.7 مليارات جنيه استرليني (5.35 مليارات دولار) من رسوم ترخيص تفرض على كل المنازل التي تملك أجهزة تلفزيون.

وتقاوم الهيئة بشدة أي تغيير تقول إنه قد يؤدي لتراجع شعبيتها لدى الرأي العام الذي يمول خدماتها.

لكن منتقدين يقولون إنها مؤسسة مترهلة تعرقل المنافسين التجاريين عن طريق توفير أخبار ومعلومات مجانية بشكل مكثف على الانترنت الأمر الذي يعني أن الكثير من المؤسسات التجارية تعاني من فرض رسوم على محتواها.

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