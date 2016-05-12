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أردوغان يستدعي السفير التركي ببنغلاديش ويستنكر إعدام "نظامي"

12/5/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة إعدام زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش "مطيع الرحمن نظامي" واصفا القرار بـ"غير العادل".

وأضاف أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس أن بلاده استدعت السفير التركي في بنغلاديش احتجاجا على ما حدث.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، أنه من المنتظر وصول السفير التركي "دوريم أوزتورك" إلى أنقرة اليوم ، لإجراء استشارات حول تداعيات إعدام نظامي.

ونددت الخارجية التركية بشدة، في بيان لها أمس، بتنفيذ السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق نظامي، الذي خضع للمحاكمة من قِبل محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش.

من جانبها، دعت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش إلى إضراب عام ومظاهرات اليوم الخميس ردا على قيام السلطات بإعدام زعيمها  أول أمس الثلاثاء.

وكانت المحكمة العليا في بنغلاديش، رفضت الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق "نظامي"، في 29 أكتوبر/ تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلاديش في عام 1971.

يشار إلى أن "نظامي" (72 عامًا)، المسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة ائتلافية ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.

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