8.6 مليون نزحوا داخليا بسبب النزاعات معظمهم عرب

لاجئون سوريون بأحد مخيمات اللجوء – رويترز

ذكر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الصراعات في اليمن وسوريا والعراق تسببت في سعي 4.6 مليون شخص إلى النزوح إلى مكان آخر بتلك الدول العام الماضي.

وجاء في التقرير الصادر عن مجلس اللاجئين النرويجي ومركز رصد المشردين داخليا أن مناطق الصراعات الثلاث بها أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشردين داخليا، وهو8.6 مليون شخص بسبب الصراع في 2015 .

وسجل اليمن 2.2 مليون نازح، ثم تأتي سوريا بـ 1.3 مليون نازح والعراق بـ 1.1 مليون نازح. ولا يشمل هذا الرقم اللاجئين الذين سعوا إلى الأمان خارج بلدانهم.

وقال جان إنجلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي إنه يوجد حاليا 40.8 مليون نازح في الداخل على مستوى العالم بسبب الصراع.

وأضاف: "هذا أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله وهو ضعف عدد اللاجئين في العالم".

وقال كارستين هانسن، المدير الإقليمي لمركز رصد النازحين داخليا لشؤون الشرق الأوسط: "بينما يتركز اهتمام العالم على تدفق اللاجئين خارج المنطقة، هناك الملايين من النازحين داخليا في الشرق الأوسط وهو ما يزيد (على عدد النازحين في الداخل) ببقية دول العالم قاطبة".

