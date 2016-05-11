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نيوزيلندا تحذر من بركان "The Lord of the Rings"

11/5/2016

بركان جبل روابيهو الواقع في محمية تونجاريرو الطبيعية

حذرت نيوزيلندا الرحالة والمتسلقين من الاقتراب من بركان بمحمية طبيعية كانت تشكيلاته من الصخور والمناظر الطبيعية مسرحا لتصوير سلسلة أفلام (The Lord of the Rings/ ملك الخواتم).

وأصدر معهد (جي.إن.إس ساينس) المعني بمراقبة الزلازل والبراكين في نيوزيلندا تحذيرا بشأن بركان جبل روابيهو الواقع في محمية تونغاريرو الطبيعية بالجزيرة الشمالية والذي ثار آخر مرة عام 2007.

وقال عالم البراكين براد سكوت "هناك مزيد من الإشارات على وجود حياة في البركان."

وحذرت هيئة الحفاظ على البيئة الرحالة من الاقتراب من قمة (هازارد زون) أو قمة منطقة الخطر التي تقع في نطاق كيلومترين من قلب بحيرة (كريتر ليك) أو بحيرة الفوهة.

وقال معهد (جي.إن.إس ساينس) إن "الزيارات الأخيرة للبركان أكدت تزايدا في إنتاج الغاز البركاني".

وارتفعت درجة حرارة البحيرة من 25 درجة مئوية إلى 46 منذ منتصف أبريل/ نيسان. ورُفع مستوى التحذير الخاص بالبركان إلى مستوى "الاضطراب المتزايد" من مستوى "المتوسط".

ويقوم آلاف الأشخاص كل عام يقوم برحلات إلى ما يعرف باسم معبر تونغاريرو وهو معبر جبلي يبلغ طوله 20 كيلومترا ويمر بثلاثة براكين في المنطقة.

وكان هذا المنظر الطبيعي خلفية تصويرية في الأجزاء الثلاثة لفيلم " The Lord of the Rings" للمخرج بيتر جاكسون.

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