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نجوم روما يشاركون في مباراة تنس استعراضية لصالح اللاجئين

11/5/2016

شارك عدد من نجوم فريق روما الإيطالي بجانب مجموعة من لاعبي التنس الإيطاليين في مباراة تنس استعراضية على هامش بطولة روما المفتوحة للتنس المقامة الآن في العاصمة الإيطالية.

وكان على رأس المشاركين في المباراة نجم فريق روما فرانشيسكو توتي بالإضافة إلى دانييلي دي روسي وستيفان الشعراوي وميراليم بيانيتش وإيدين دزيكو، فيما شهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح.

ومن نجوم لعبة التنس شارك كل من فابيو فونيني وفلافيا بينيتا وروبرتا فينتشي، حيث شارك كل لاعب من روما مع لاعب تنس إيطالي، ومن المقرر أن يذهب دخل هذه المباراة الاستعراضية لصالح اللاجئين القادمين من مخيمات لبنان.

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