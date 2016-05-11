نجوم روما يشاركون في مباراة تنس استعراضية لصالح اللاجئين

شارك عدد من نجوم فريق روما الإيطالي بجانب مجموعة من لاعبي التنس الإيطاليين في مباراة تنس استعراضية على هامش بطولة روما المفتوحة للتنس المقامة الآن في العاصمة الإيطالية.

وكان على رأس المشاركين في المباراة نجم فريق روما فرانشيسكو توتي بالإضافة إلى دانييلي دي روسي وستيفان الشعراوي وميراليم بيانيتش وإيدين دزيكو، فيما شهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح.

ومن نجوم لعبة التنس شارك كل من فابيو فونيني وفلافيا بينيتا وروبرتا فينتشي، حيث شارك كل لاعب من روما مع لاعب تنس إيطالي، ومن المقرر أن يذهب دخل هذه المباراة الاستعراضية لصالح اللاجئين القادمين من مخيمات لبنان.