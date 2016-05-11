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مهرجان كان السينمائي يبدأ فعالياته اليوم وسط تشديدات أمنية

11/5/2016

دورة سابقة لمهرجان كان (أسوشيتد برس- أرشيف)

من المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان كان السينمائي اليوم الأربعاء بعرض فيلم للمخرج وودي الآن، وذلك وسط إجراءات  أمنية مشددة في أعقاب وقوع هجمات في باريس وبروكسل.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان في نسخته التاسعة والستين، الذي يستمر عشرة  أيام، كل من جورج كلوني وإيزابيل هوبير وادام درايفر ورايان جوسلينج  وستيفن كوريل وجوليا روبرتس وماريون كوتيلارد وشون بين وخافيير بارديم.

وتعيش فرنسا في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها فرنسا عقب وقوع هجمات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في باريس وهجمات أخرى في مارس/ آذار الماضي في بروكسل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه تم وضع  "إجراءات استثنائية" لضمان تحقيق الأمن خلال أحد أهم الفعاليات التي يشهدها العالم.

وقد نشر المنظمون 500 رجل أمن إضافي لتولي مسؤولية الأمن في قصر  المهرجانات ،الذي يقع في قلب المهرجان والذي سوف يشهد عرض الأفلام. ويتنافس على جائزة السعفة الذهبية 21 فيلما.

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