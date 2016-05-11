"كاف" يقرر إجراء تعديلات على بطولة دوري الأبطال الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات في نظام بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) في الموسم المقبل 2016-2017، لتبدأ مرحلة المجموعات من دور الستة عشر.

ووفق النظام المتبع منذ عدة سنوات في البطولتين، كانت الفرق المتأهلة من دور الستة عشر إلى ربع النهائي، تُقسم إلى مجموعتين بواقع 4 فرق لكل مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لنصف النهائي.

وبحسب موقع "كاف" عبر موقعه على الإنترنت، "أقرت الجمعية العمومية، التي ترأسها رئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تغيير نظام البطولتين، لتبدأ مرحلة المجموعات من دور الستة عشر، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولتين".

وحضر الجمعية العمومية التي عقدت في المكسيك على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس الفيفا، السويسري جياني انفانتينو.

وسيكون كأس الكونفدرالية، ودوري الأبطال بالنظام ذاته، حيث تبدأ البطولة من الأدوار التمهيدية ثم دور الـ32 الذي يتأهل منه 16 فريقًا يتم تقسيمهم لأربع مجموعات.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لتلعب الفرق المتأهلة أدوارًا إقصائية حتى الوصول للنهائي.