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شاهد: ملكة بريطانيا تصف تعامل مسؤولين صينيين "بالفظاظة"

11/5/2016

رصدت الكاميرا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وهي تقول إن المسؤولين الصينيين كانوا "في غاية الفظاظة" مع السفير البريطاني خلال زيارة دولة قام بها رئيس الصين شي جين بينغ لبريطانيا العام الماضي.

وفي إطار دورها الدستوري لا يحق للملكة الإدلاء علنا بأي تعليقات ذات طبيعة سياسية أو دبلوماسية ويندر الكشف عن محتوى محادثاتها الخاصة.

وتلفظت الملكة إليزابيث بتلك الكلمات خلال حفل بحديقة قصر بكنغهام في نفس اليوم الذي صورت فيه الكاميرا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو يصف نيجيريا وأفغانستان كدولتين موبوءتين بالفساد.

وظهرت الملكة، التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها التسعين، وهي تلتقي بضابطة الشرطة لوسي دورسي التي قدمها مسؤول بأنها التي تولت مهام الأمن خلال زيارة شي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وردت الملكة بالقول "يا له من حظ سيئ".

عندئذ قالت دورسي إن تعاملاتها مع المسؤولين الصينيين كانت بمثابة "فترة اختبار"، وذكرت أنهم في مرحلة ما انسحبوا من اجتماع وأبلغوها بأن "الرحلة أُلغيت".

وقالت الملكة "كانوا في غاية الفظاظة مع السفير".

وقالت متحدثة باسم الملكة "لا نعلق على أحاديث الملكة الخاصة. لكن زيارة الدولة الصينية كانت ناجحة للغاية وعملت جميع الأطراف عن كثب لضمان إتمامها بسلاسة".

وحفلت زيارة الرئيس الصيني باهتمام كبير من قبل الحكومة البريطانية، وحرصت الملكة على الاحتفاظ بآرائها لنفسها خلال استقبال شي؛ لكن سبق وأن أدلى أعضاء آخرون بالعائلة الملكية بتعليقات عن الصين افتقرت للدبلوماسية.

وبين هؤلاء الأمير فيليب زوج الملكة الذي حذر عددا من الطلاب البريطانيين في الصين خلال ثمانينيات القرن الماضي من أن تضيق أعينهم إذا بقوا هناك لفترة طويلة.

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