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شاهد: مصر تفتح معبر رفح مع غزة لأول مرة منذ 3 أشهر

11/5/2016

سمحت السلطات المصرية اليوم الأربعاء  باستئناف عمل معبر رفح البري مع قطاع غزة لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

ورصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" عملية فتح المعبر واستطلعت آراء عدد من العالقين.

ومن المقرر أن يعمل المعبر اليوم وغدا للسفر في الاتجاهين، وفق ما  أعلنته هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية في غزة.

ويتم السماح بالسفر عبر المعبر لمن سجلوا أسماءهم مسبقا في كشوف وزارة  الداخلية في غزة من حملة الجوازات المصرية والمرضى والطلبة وأصحاب  الإقامات الخارجية.  

وشهد المعبر إقبالا واسعا من الراغبين في السفر منذ ساعات صباح اليوم.  

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عدد المسجلين لديها للسفر عبر المعبر  يبلغ نحو 30 ألف شخص، وأن اقتصار العمل فيه ليومين "لا يحل الأزمة  الإنسانية المتفاقمة" لسكان غزة.  

ولم يتم فتح المعبر منذ فتحه ثلاثة أيام في منتصف شباط/فبراير الماضي.

ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، لكن السلطات المصرية تغلقه بشكل شبه كامل منذ يوليو/تموز 2013 لأسباب تصفها بأنها أمنية، وتفتحه في بعض الأحيان بشكل استثنائي لسفر الحالات الإنسانية.

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