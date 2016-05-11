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شاهد: فنانة مغربية ترصد معاناة السوريين في "أحلام حيارى"

11/5/2016

بثت الفنانة المغربية سلوى الشودري أغنية جديدة تحت عنوان "أحلام حيارى" لرصد معاناة السوريين، في ظل الأحداث الأليمة من قتل ودمار وإجرام في سوريا.

وقالت الشودري في تصريح خاص للجزيرة مباشر إن هذه الأغنية تأتي من منطلق مسؤوليتها كفنانة، للمساهمة في رفض هذا لإجرام الكبير الممنهج.

وأضافت الفنانة المغربية أن شركة يوميديا انترناشيونال قامت بإنتاج وإخراج كليب الأغنية، لمواكبة الأحداث المتسارعة في بلداننا العربية والإسلامية.

وأشارت إلى أن كلمات الأغنية لها بعد انساني ورسالة حضارية عميقة، مؤكدة أن ثقافة التفجير والتدمير مهما كان صاحبها أو جهتها، لن تنتصر مهما طال الزمن على ثقافة الإنسان الحر الجانح الى السلم والمحبة.

والأغنية من كلمات عصمت شاهين الدوسكي، وتلحين وغناء سلوى الشودري، وتوزيع موسيقي وماستورينغ لمحمد بن لعلاوي، وتصوير محمد الدردابي وسامح نصر ، ومن إخراج مجيد القري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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