شاهد: فلسطيني يحول منزله الذي هدمته الحرب لحديقة حيوان بغزة

بعد أن هُدم منزله في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 قرر الغزاوي سعيد الحداد تحويل بقايا منزله في الآونة الأخيرة إلى حديقة حيوان صغيرة بعدما طال انتظاره لإعادة الإعمار دون جدوى.

وتسببت تلك الحرب في مقتل ما يزيد على 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين إضافة إلى 73 إسرائيليا كلهم تقريبا من الجنود.

ومثل بيت الحداد تحولت منازل كثيرة إلى ركام ولا تزال تنتظر إعادة الإعمار.

ونظرا لعدم توفر الإمكانات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار أصلح الرجل مساحة من المنزل وحولها إلى حديقة حيوان صغيرة تضم دجاجا وبطا وأوزا وطواويس ليستمتع الناس برؤيتها ويستفيد هو منها، كما تضم حديقة الحداد بعض القرود أيضا.

ويمضي الحداد يومه في إطعام الطيور وتنظيف أقفاصها واستقبال الزوار ومعظمهم من الأطفال أهل المنطقة وشرح ما يلزم لهم.

ويأمل سعيد الحداد في أن توفر مجموعته من الطيور بعض الراحة لسكان غزة وتصبح ساحة للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدتها.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2007 من حصار خانق من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومصر ما تسبب في ضعف اقتصادي وارتفاع كبير في معدلات البطالة التي تصل نحو 43 في المئة بين سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة