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شاهد: انطلاق مركبة شحن عائدة للأرض من محطة الفضاء الدولية

11/5/2016

انطلقت مركبة شحن، تابعة لشركة سيبيس إكس، من محطة الفضاء الدولية عائدة إلى كوكب الأرض وهي محملة بأكثر من 1600 كيلوجرام من نتائج اختبارات أجرتها المحطة.

وهذه أول شحنة تعود من المحطة خلال عام بعد أن تحطمت مركبة أخرى من نفس الطراز في حادث في يونيو حزيران 2015.

ومركبات دراغون حاليا هي السفن الوحيدة التي تستطيع أن تعود بشحنات من محطة الفضاء الدولية.

واستأنفت شركة سبيس إكس رحلات مركبات دراغون إلى المحطة الشهر الماضي.

واستخدم المراقبون على الأرض في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" في مدينة هيوستن ذراعا آلية لتحريك المركبة غير المأهولة عن بعد من مرفأ الرسو وإعدادها للانطلاق من محطة الفضاء الدولية.

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