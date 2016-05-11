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شاهد: المتضررون من حريق الغورية يهتفون: ارحل يا سيسي

11/5/2016

طالب المتضررون من حريق منطقة الغورية بحي الأزهر بوسط القاهرة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب نشوب حريق بمحال تجارية لبيع الأقمشة صباح اليوم الأربعاء، وهتفوا خلال وقفة احتجاجية بـ " ارحل ياسيسي" و "بفعل فاعل".

وذكر ناشطون ووسائل إعلام محلية مصرية أن الحريق شب في نحو 20 محلا ومخزنا خاصة بالستائر والأقمشة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تلقت بلاغا بنشوب حريق في محلين لبيع الأقمشة بمنطقة الغورية بالدرب الأحمر؛ حيث انتقلت على الفور لمحل البلاغ وتم تأمين المنطقة ومحاصرة النيران لمنع امتدادها والسيطرة على الحريق، وأوضحت الوزارة أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وقبل يومين لقى 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 88 آخرين، جراء حريق ضخم شب في سوق تجاري للباعة المتجولين، بحي الرويعي بمنطقة العتبة وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفندق مجاور له.

المصدر : الجزيرة مباشر
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