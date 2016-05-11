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شاهد: الأمن التونسي يقتل اثنين من المسلحين ويعتقل 16 آخرين

11/5/2016

قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين واعتقلت 16 آخرين في عملية أمنية بضاحية المنيهلة غرب العاصمة.

وتبادلت قوات الأمن إطلاق النار حوالي ساعتين مع مسلحين متحصنين في أحد المنازل قبل افتحامه.

ووصف بيان لوزارة الداخلية العناصر المضبوطة "بالخطيرة"، مشيرا إلى ضبط كمية من الأسلحة.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة وملاحقة آخرين يعتقد أنهم كانوا موجودين في البيت.

وقال عدد من سكان المنطقة إن المجموعة استأجرت هذا البيت مؤخرا.

ووضعت قوات الأمن التونسية في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات دامية العام الماضي استهدفت سياحا أجانب وهجوم آخر هذا العام على مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات.

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