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شاهد: اعتداء شرس من جماهير وست هام على حافلة مانشستر يونايتد

11/5/2016

قال وست هام يونايتد المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن المشجعين الذين أفسدوا ليلة وداع النادي لملعبه ابتون بارك أمس الثلاثاء سيعاقبون بالإيقاف مدى الحياة بعد تحديد هويتهم.

وهاجمت جماهير لوست هام حافلة فريق مانشستر يونايتد الزائر قبل المباراة التي فاز بها أصحاب الضيافة 3-2 في وداع مثير لملعب ابتون بارك.

وخاض وست هام مباراته الرسمية الأخيرة على ملعبه الذي يستخدمه على مدار 112 عاما، وقبل الانتقال إلى الملعب الأولمبي البالغ سعته 60 ألف متفرج، لكن حدث بعض التوتر قبل المباراة بسبب اعتداء مشجعي أصحاب الأرض على حافلة يونايتد.

وأسفر ذلك عن تأخير انطلاق المباراة لمدة 45 دقيقة قبل أن يسيطر وست هام على الشوط الأول بشكل شبه تام.

وبث لاعبو يونايتد مقاطع فيديو وبعض الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للهجوم على الحافلة من داخلها. وأصيب شرطي وأحد المارة بإصابات طفيفة لكن قوات الأمن لم تلق القبض على أي شخص.

وقال وست هام في بيان قبل الاعتراف بالهجوم على الحافلة "تلقينا بالفعل آلاف الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير تعبر فيها عن فخرها واعتزازها بهذه الليلة الخاصة في تاريخ وست هام."

وتابع "لكن ما حدث قبل المباراة كان أمرا لا يمكن قبوله وسنتعاون مع الشرطة لتحديد المتورطين وإيقافهم مدى الحياة."

وأعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أيضا انه سيفتح تحقيقا شاملا في المسألة والتي تشمل أيضا إلقاء مقذوفات على ديفيد دي خيا حارس يونايتد خلال المباراة.

وسيكون بوسع وست هام صاحب المركز السادس المشاركة في الدوري الأوربي بالموسم المقبل على الملعب الأولمبي إذا فاز على ستوك سيتي في الجولة الأخيرة يوم الأحد القادم.

أما مانشستر يونايتد فيحتاج الآن إلى الفوز على بورنموث يوم الأحد ويأمل أن يخسر مانشستر سيتي على ملعب سوانزي سيتي حتى ينتزع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

 

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