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شاهد:طلاب الجامعة البريطانية يهتفون بالحرية لزميلهم

11/5/2016

تداول مستخدمو على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خريجي كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في القاهرة وهم يهتفون بالحرية لزميلهم أيمن موسى المعتقل في السجون المصرية منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وأيمن على موسي هو شاب في عقده الثاني من العمر يدرس في كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وهو أحد الطلاب المتفوقين في الرياضيات والفيزياء بالجامعة، وأبرز الرياضيين المتميزين بنادي هيليوبليس الرياضي بمصر الجديدة ومدرب كرة الماء بالنادي وحصل على ميداليات عديدة في ألعاب الغطس والتايكوندو والسباحة ومحبوب بين زملائه في الجامعة بصورة كبيرة بحسب شهادات بعضهم.

وبحسب شهادات أصدقائه، ألقي القبض على "موسى" يوم 6 أكتوبر عام 2013، رفقة خاله مجدي الشيخ من ميدان رمسيس، أثناء مشاركته في مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في منطقة وسط البلد.

وأيمن متهم بالتظاهر والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف والتعدي على قوات الأمن، حُكم عليه وخاله مع 66 آخرين، بينهم قُصر وبنات، بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وخمس سنوات مراقبة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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