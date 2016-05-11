ردود أفعال واسعة على إعدام زعيم الجماعة الإسلامية ببنغلاديش

مطيع الرحمن نظامي زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش (أرشيف)

أثار قيام السلطات البنغالية بتنفيذ حكم الإعدام على زعيم الجماعة الإسلامية "مطيع الرحمن نظامي" ردود أفعال واسعة.

ففي واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة دعمها "لتنفيذ العدالة" ضد من قالت إنهم ارتكبوا "الفظائع" ضد الشعب البنغالي، في حرب استقلال بلاده عام 1971.

وقالت متحدثة الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو، أمس الثلاثاء "تدعم الولايات المتحدة تنفيذ العدالة ضد من ارتكبوا فظائع عام 1971 في حرب الاستقلال في بنغلاديش".

وتابعت "نعترف بأن الشعب البنغالي قد انتظر تحقيق العدالة طويلاً من أجل أحبابه الذين قتلوا وجرحوا خلال أحداث عام 1971".

وشددت على ضرورة "الالتزام بإجراءات الحماية المطلوبة، وضمانات المحاكمات العادلة قبل أن يتم تنفيذ أي حكم بها"، لافتة إلى أهمية تمسك بنغلاديش "بالالتزامات الدولية التي وافقت عليها".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنه "لدينا مخاوف متبقية من إجراءات قضائية مرتبطة بأحكام الإعدام تحت هذه الظروف، وسنقوم بإثارتها مع حكومة بنغلاديش".

من جانبه، استنكر الشيخ الدكتور علي القره داغي -الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- إقدام السلطات في بنغلاديش على إعدام نظامي، مؤكدا أنه جاء بناء على "قرار قضائي مسيس بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ".

وندد القره داغي بالصمت الدولي والعالمي تجاه القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين، وحذر من أن غياب العدالة، وحقوق الإنسان، هو ما يفجر شرارة التشدد والتطرف، مطالبا منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية بالوقوف مع العدل، ومواجهة الظلم والتصدي له أينما كان.

في الوقت نفسه، تظاهر أعضاء عدة منظمات مجتمع مدني تركية، مساء الثلاثاء، أمام السفارة البنغالية، في العاصمة أنقرة، للتنديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش.

وأوضح رئيس فرع جمعية "شباب الأناضول" في أنقرة حسن قره مان، في كلمة له، أن قرار إعدام نظامي "غير قانوني"، مشيرًا إلى أن "سياسات الضغط والترهيب والقمع، التي تستهدف الجماعة الإسلامية، لن تجلب السلام إلى بنغلاديش".

وشهدت بنغلاديش اليوم الأربعاء دفن نظامي بعد إعدامه شنقا في سجن دكا المركزي.

وقال وزير داخلية بنغلاديش أسد الزمان خان إنه تم نشر قوات أمنية إضافية في بنجلاديش للحفاظ على النظام بعد تنفيذ حكم الإعدام ، حيث دعا الحزب الإسلامي إلى إضراب عام يوم الخميس للاحتجاج على إعدام نظامي.

وتم دفن نظامي في قريته بمنطقة بابنا غربي بنغلاديش ، والتي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة دكا ، وذلك بعد صلاة جنازة حضرها مئات من الناشطين في الحزب وأفراد من عائلته. وتم نقل الجثمان إلى القرية على الفور عقب الإعدام محاطا بحراسة من جانب مجموعة من أفراد القوات شبه العسكرية.

ونفذت السلطات في بنغلادش، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش.

ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش في عام 1971.

يشار إلى أن نظامي (72 عامًا)، والمسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلادش (محكمة خاصة ببنغلادش)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.

كما أصدرت المحكمة، حكمًا بالإعدام على "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهمة ارتكابه جرائم أثناء حرب الاستقلال.

تجدر الإشارة، أن شرق باكستان قد انفصل، وتشكلت دولة بنغلادش المستقلة، بعد الحرب بين الهند وباكستان، التي قتل فيها قرابة ثلاثة ملايين شخص.