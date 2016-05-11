بالصور.. مولود بأسنان نامية في تركيا

في حادثة غريبة ونادرة من نوعها تفاجأ الأطباء في إحدى المستشفيات التركية بولادة طفل بأسنان نامية وفق صحيفة ديلي صباح التركية.

الحادثة التي أثارت دهشة الأطباء وقعت في مستشفى "نف شهير" الحكومي، حيث وضعت "نظيفة كيغا" 23 عاماً مولودها الثاني في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء

وأفادت الصحيفة بأن الأسرة سمت المولود "معراج" لموافقة ليلة ميلاده ليلة الإسراء والمعراج.

وقالت الصحفية إن الفحص الأولي الذي أجراه الأطباء للطفل عقب إتمام عملية الولادة، تبين أن اثنين من أسنان الطفل ظاهرة بشكل لافت الأمر الذي أثار دهشتهم.

الأسرة سمت الطفل "معراج" لموافقة مولده ليلة المعراج

ونقلت عن أخصائية أمراض الأطفال في المستشفى أن الطفل بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الولادة تمت بشكل طبيعي، وجاء الطفل بوزن كيلوغرامين و600 غرام، لكن المستشفى أوضح أن حالة "معراج" نادرة جداً وتظهر حالة واحدة كهذه من بين عشرات الآلاف من المواليد الجدد.

وأضافت أخصائية الأطفال أنه يجب انتزاع هذه الأسنان بحضور طبيب أسنان وطبيب أطفال مختص، كونها ستتسبب بمشاكل للطفل ولوالدته في الرضاعة الطبيعية.