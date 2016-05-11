النفط يقفز 3% بعد أول هبوط للمخزونات الأمريكية في 6 أسابيع

قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة في المئة اليوم الأربعاء بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ مارس / أذار وهو ما جاء في ظل قلق المستثمرين بالفعل من تعطل الإمدادات في كندا ونيجيريا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار3 ملايين و400ألف برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 714 ألف برميل وبيانات أولية أمس الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاعا قدره 3 ملايين و500 ألف برميل.

وقال دومينيك تشيرشيلا الخبير لدى معهد إدارة الطاقة في نيويورك إن تقرير إدارة معلومات الطاقة "سرعان ما اعتبر عاملا إيجابيا حيث جاء الانخفاض مساويا تقريبا للزيادة التي ذكرها معهد البترول الأمريكي."

وعززت أسواق النفط مكاسبها بعد إعلان البيانات. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.45 دولار أو 3.2 في المئة إلى 46.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 في المئة أو 2.8 في المئة إلى 45.91 دولارا للبرميل.

وصعد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في وقت سابق بعد إعلان شل إغلاق خط أنابيب بينما حاولت شركات طاقة كندية إعادة تشغيل منشآت تسبب إغلاقها في وقف إمدادات تتجاوز المليون برميل يوميا بعد حريق هائل في منطقة الرمال النفطية في ألبرتا.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بواقع 3 ملايين و450 ألف برميل إلى 543 مليونا و100 ألف برميل في الأسبوع الذي انتهى في السادس من مارس آذار وهي مخزونات تكفي لسد الطلب العالمي على الخام لنحو أسبوع.