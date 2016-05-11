النفط يتعافى على وقع حرائق كندا

تأكيدا لتوقعات سابقة نشرتها الجزيرة مباشر صعدت أمس العقود الآجلة للنفط، وتم تداول خام القياس العالمي برنت بسعر 44.10 دولار للبرميل بزيادة 47 سنتا أو ما يعادل 1% على سعر آخر تسوية، كما تم تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة بسعر 43.65 دولار للبرميل بزيادة 21 سنتا ليسجل الخام المزيد من التراجع عن برنت بفعل المخزونات القياسية الأمريكية من الخام.

الارتفاع مستمر

وأوضح بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة القطرية أمس أنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار النفط وبمعدلات أكبر اعتبارا من الشهر المقبل مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات.

وقال صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): إن الإنتاج العالمي من النفط في تناقص مستمر، وأدى إغلاق العديد من محطات الإنتاج عالي التكلفة، بالإضافة إلى تناقص عدد الحفارات العاملة، إلى انخفاض الإنتاج في الكثير من المواقع حول العالم، كما أسفرت مستويات أسعار النفط الحالية عن ضعف الرغبة في الاستثمار في القطاع.

وأضاف السادة أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه من المتوقع أن تعود إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء دول منظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا في الثاني من شهر يونيوحزيران المقبل لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

ويقول خبراء إن أسعار النفط لا يمكن أن تستمر طويلا دون مستوى الـ 50 دولارا للبرميل، بالتزامن مع تحسن الطلب العالمي، وتراجع الإنتاج لأسباب متعددة، إضافة إلى خروج كثير من منتجي النفط المستخرج من الصخر الزيتي لارتفاع الكلفة مقارنة مع النفط التقليدي.

ورغم عدم اتفاق منتجي النفط في اجتماع الدوحة الشهر الماضي، إلا أن أسعار النفط العالمية اتجهت صعودا، وحامت حول 46 دولارا للبرميل، وتسعى الدول الأكثر تضرراً من تدني الأسعار الحالية للوصول لاتفاق بين المنتجين من أوبك وخارجها في اجتماع يونيو المقبل في النمسا المقرر عقده لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

وقد أنعشت المؤشرات الخاصة بزيادة معدلات النمو، وكذلك التوقعات الخاصة بانتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي، آمال الخبراء في زيادة الطلب على النفط مما سيحتم زيادة الأسعار للوصول إلى مستويات مقبولة من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

حرائق كندا ترفع الأسعار

وأرجع خبراء –لوكالة رويترز- ارتفاع أسعار النفط أمس، إلى تعطل الإنتاج في كندا وأماكن أخرى – والذي أدى إلى تقلص الإنتاج اليومي بواقع 2.5 مليون برميل – مما كان له أثر فاق ما أحدثته المخاوف بشأن زيادة المخزونات وبوادر تخمة في المعروض من المنتجات النفطية المكررة.

وعلى الرغم من تحسن الأوضاع في كندا بعد الحرائق يتوقع منتجون توقف الإنتاج لعدة أسابيع، بسبب الحاجة لفحص المنشآت التي كانت قريبة من موقع حرائق الغابات مثل خطوط الأنابيب.

وأدى تعطل بعض الإنتاج في كندا، والذي تقول إنرجي أسبكتس لاستشارات الطاقة إنه طال 1.6 مليون برميل يوميا، إلى زيادة حجم تعطل الإنتاج العالمي إلى 2.5 مليون برميل يوميا منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تقلص تخمة المعروض التي برزت في 2014 وإن كان بشكل مؤقت.

وكانت تلك التخمة أدت إلى تراجع أسعار الخام بنحو 70 % قبل أن يبدأ التعافي في وقت سابق من هذ العام.

وقال بنك غولد مان ساكس إنه يتوقع انخفاض الإنتاج الأمريكي من الخام بواقع 650 ألف برميل يوميا هذا العام، في حين قالت بي.إم.آي للأبحاث: إن إنتاج آسيا سيهبط بنسبة 4.9 % في 2016 بما يعادل 331 ألفا و 500 برميل يوميا، في الوقت الذي يتباطأ فيه الإنتاج أيضا في أمريكا اللاتينية.

وأظهرت مسوحات أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالي مع توقعات بأن تكون المخزونات زادت بواقع 500 ألف برميل لتسجل مستوى قياسيا يتجاوز 543 مليون برميل. وقال بعض المتعاملين إن نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل قد يعكس سوقا متوازنة بها وفرة في المخزونات

النفط الصخري خارج المنافسة

كان مارك بابا الرئيس السابق لشركة النفط إي.او.جي ريسورسيز قد قال، أمام مؤتمر عن صناعة النفط في لندن أكتوبر الماضي، إن صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة تحتاج سعرا للخام قدره 80 دولارا على الأقل للبرميل لاستئناف نمو الإنتاج، وأضاف مارك بابا الذي كان شخصية بارزة ساهمت في تحفيز طفرة النفط الصخري في أمريكا " نحن على وشك أن نرى هبوطا حادا في نمو الإنتاج في الولايات المتحدة".

وكان إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد نما بنحو مليون برميل يوميا على أساس سنوي منذ منتصف 2012 بفضل استخدام تقنيات جديدة في الحفر أطلقت النفط والغاز من مكامن صخرية؛ لكن الإنتاج في أمريكا الشمالية بدأ يتباطأ مع الهبوط الحاد في الأسعار وضعف التمويل المصرفي لمشروعات النفط الصخري الجديدة. يشار إلى أن مدير وكالة الطاقة الدولية قد قال: إن من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات العالمية في قطاع النفط 20% هذا العام في أكبر تراجع لها على الإطلاق

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أن يجبر انخفاض أسعار النفط المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن بينهم الولايات المتحدة على خفض إنتاجهم العام الحالي بأعلى وتيرة في أكثر من عقدين بما يعيد التوازن لسوق النفط المتخمة بالمعروض.

