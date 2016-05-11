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الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم اللاجئين السوريين بمنح جامعية

11/5/2016

الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم اللاجئين السوريين بمنح جامعية

يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم اللاجئين السوريين الشباب من خلال مشروع تعليمي جديد يهدف لتسهيل وصول هؤلاء الشباب للجامعات في الدول المجاورة لسوريا وذلك حسبما ذكرت دوروتيا رولاند من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي "داد" اليوم الأربعاء في بروكسل.

وأوضحت رولاند أن هدف الاتحاد الأوروبي من وراء ذلك هو "ضمان عدم ضياع أحد الأجيال" مضيفة أن 20% من الشباب السوري كان يتلقى تعليمه في الجامعة قبل خمس سنوات وأن هذه النسبة تقلصت اليوم إلى 5%.

وانطلق هذا المشروع الذي يحمل اسم "هوبس" في أبريل/ نيسان الماضي وينتظر أن يستمر أربعة أعوام ويمول بقيمة 12 مليون يورو من صندوق المساعدات السورية التابع للاتحاد الأوروبي. 

وستطبق الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي هذا البرنامج في الأردن وتركيا ولبنان و مصر و العراق.

ومن المقرر أن يستفيد من الاستشارات الدراسية التابعة للمشروع ما يصل إلى 42 ألف شخص كما أن المشروع سيوفر لآلاف اللاجئين السوريين فرصة الحصول على منح كاملة ودورات في تعلم اللغة الإنجليزية.

 

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