اكتشاف 1284 كوكبا بعضها قد يكون صالحا للحياة

كواكب المجموعة الشمسية

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" الأمريكية، أن تلسكوب كبلر الفضائي (أحد مهامه البحث عن كواكب تشبه الأرض)، اكتشف 1284 كوكبًا خارج مجموعتنا الشمسية، خلال 2015، بينهم تسعة يحتمل أن يكونوا في مدارات صالحة لوجود مياه على السطح، الأمر الذي يعزز احتمالات وجود حياة.

وذكر بيان صادر عن "ناسا"، أنه تم اكتشاف نحو 5 آلاف كوكب حتى الآن، جرى التحقق من 3 آلاف ومائتين منها، في حين أن مجموع ما اكتشفه تلسكوب كبلر لوحده 2325 كوكبًا، منذ إطلاقه. وأشار البيان أن 550 من تلك الكواكب، صغيرة وصلبة مثل الأرض.

ورصد المسبار كيبلر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) معظم هذه الكواكب أثناء بحثه عن كواكب تصلح للعيش مثل كوكب الأرض.

واستخدم العلماء الذين أعلنوا أكبر اكتشاف فردي للكواكب حتى الآن تقنية جديدة للتحليل جرى فيها تطبيق نماذج إحصائية لتأكيد أن هذه الدفعة هي كواكب مع استبعاد الاحتمالات التي قد تبدو خطأ أنها كواكب تدور في المدار.

وقال بول هيرتس وهو مدير قسم فيزياء الفضاء في ناسا "الآن نعلم أنه ربما تكون هناك كواكب أكثر من النجوم".

جدير بالذكر أن تلسكوب "كبلر"، الذي حقق اكتشافات مهمة، أطلق إلى الفضاء عام 2009، لفحص حركة آلاف النجوم في الفضاء، وعقب وانتهاء مهمته، عام 2012، وبدأت مهمته الثانية "كي 2″، عام 2014.