البث الحي
منوعات

أمازون ينافس يوتيوب بخدمة جديدة لمقاطع الفيديو

11/5/2016

شعار موقع أمازون

دشن موقع أمازون دوت كوم خدمة جديدة يوم الثلاثاء تتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو على الإنترنت وجني رسوم منها الأمر الذي يضع أكبر متجر للتجزئة على الإنترنت في العالم في منافسة مباشرة مع موقع يوتيوب الذي تملكه شركة ألفابت.

وسوف تجعل الخدمة الجديدة التي يطلق عليها اسم "أمازون فيديو دايكرت" مقاطع الفيديو متاحة للاستئجار أو الامتلاك وستتيح إما مشاهدتها مجانا مصحوبة بإعلانات أو جمعها معا وعرضها في إطار اشتراك.

ووفقا لاتفاق الترخيص الخاص بالشركة سيدفع أمازون للمساهمين بالمحتوى 50 بالمئة من الإيرادات التي يحققها من عوائد تأجير أو بيع مقاطع الفيديو. أما بالنسبة لمقاطع الفيديو المدعومة بإعلانات فسيحصل المساهمون بالمحتوى على نصف صافي عوائد الإعلانات.

ويعرض برنامج برايم التابع لأمازون برامج تلفزيونية أصلية ويتيح للمستخدمين الوصول لمنتجات ترفيهية رقمية مثل تطبيقات برايم ميوزيك وبرايم فيديو إلى جانب تسليم المشتريات خلال ساعة مقابل اشتراك سنوي قيمته 99 دولارا.

ويعرض يوتيوب خدمة مجانية مدعومة بإعلانات إلى جانب اشتراك شهري قيمته عشرة دولارات يحمل اسم يوتيوب ريد.

 لكن أمازون لا يزال أمامه طريق طويل للحاق بيوتيوب وهو الموقع الأول لرفع مقاطع الفيديو على الإنترنت منذ 2005.

وقال مايكل باشتر المحلل لدى ويدبوش سيكيوريتيز في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز "لا أرى أن 50 مليون مستخدم لبرايم سيحدثون أثرا كبيرا في نظام يوتيوب الذي يضم ملياري مستخدم".

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)