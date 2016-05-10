هل إيقاظ السائر أثناء النوم يسبب له صدمة عقلية؟

الملايين يعتقدون أن إيقاظ السائر أثناء النوم يسبب له صدمة عقلية – دويشت فيله

أغلب الناس لم يصادفوا على الإطلاق الظاهرة الغريبة المتمثلة في سير شخص بالغ أثناء نومه، ولكن الملايين يعتقدون أن إيقاظ السائر أثناء النوم يسبب له صدمة عقلية رهيبة فما مدى صحة ذلك؟

يقول أحد خبراء النوم إن هذا ليس صحيحا ولكنك سوف تكون بصدد مهمة صعبة إن حاولت ايقاظه.

ويشير إينجو فيتسه من مستشفى شاريته في برلين إلى أن التحدث له أو لها أو حتى لمسه لن يوقظه أو يوقظها بالضرورة، وفي النهاية، فأن السائر أثناء النوم يكون في أعمق مراحل النوم الخالية من الأحلام.

قد يتسبب إيقاظهم في إزعاجهم وإفساد راحتهم ولكنه ليس مضرا لصحتهم العقلية.

وحذر البروفيسور فيتسه من أن اللجوء إلى إجراءات أكثر قوة مثل إطلاق ساعة منبه عالية أو وضع خرقة مبتلة عليهم يمكن أن يخيف السائر أثناء النوم" الذي يمكن، على سبيل المثال، أن يسقط ويتكبد إصابات ".

وأوصى فيتسه بأن أفضل طريقة هي القيام فحسب بإرشاد السائر أثناء النوم للعودة به إلى السرير".

ومن الأمور المفيدة هنا، على حد قوله، إضاءة الأنوار في غرفة نوم الشخص الذي يسير أثناء نومه وهو ما يمكن أن يراها من خلال عينيه أو عينيها المفتوحتين قليلا والتوجه إليها.

