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قناة السويس تخفض رسوم المرور بها 30% لبعض السفن

10/5/2016

التخفيضات بدأت 7 مارس الماضي ولمدة 90 يوما قابلة للتجديد ـ أرشيف

قررت  الهيئة العامة لقناة السويس تخفيض رسوم العبور بها 30% لسفن الحاويات القادمة من ميناء "بورت كيلانغ" في نيويورك والموانئ الواقعة شرقه، وفي طريقها إلى موانئ جنوب شرق آسيا.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته على موقعها على الإنترنت إن التخفيضات بدأت في 7 مارس الماضي، وتستمر لمدة 90 يوماً، بحيث تنتهي في 5 يونيو المقبل، وقابلة للتجديد.

وأضاف البيان أن هناك أربعة شروط للاستفادة من التخفيض، وهي تقديم طلب للهيئة قبل الإبحار، وعدم التوقف في أي ميناء بين المنطقتين، وتقديم شهادة من آخر ميناء قيام، وتاريخ وشهادة من أول ميناء وصول، فى مده أقصاها 60 يوماً من تاريخ العبور.

وشدد البيان على ضرورة تقديم تعهد بسداد قيمة التخفيض، في حالة توقف السفينة في أي ميناء غير محدد بالبيان.

وأعلنت الهيئة في يناير/ كانون الثاني الماضي تراجع إيرادات القناة خلال عام 2015 إلى 5 مليارات و175 مليون دولار مقابل 5 مليارات و465 مليون دولار، بانخفاض 290 مليون دولار.

إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد نفى في وقت سابق، خلال افتتاح حصاد محصول القمح بالوادي الجديد تراجع إيرادات القناة، مؤكدا أنها زادت، وأن كلامه ثقة على حد قوله.

ويشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت أن انخفاض أسعار النفط ساهم في أزمة القناة، حيث فضلت شركات النقل المرور بطريق رأس الرجاء الصالح لتفادي دفع رسوم قناة السويس، خاصة وأن بعض سفن البضائع لا يؤثر عليها التأخر لعدة أيام، وهو ما يؤثر أيضا على إيرادات القناة بحسب خبراء.

وقالت صحيفة الصين اليومية الرسمية إن الحكومة الصينية ستحث شركات الملاحة على استخدام "الممر الشمالي الغربي" المار عبر القطب الشمالي والذي فتح بفضل ارتفاع درجة الحرارة، لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

المصدر : الجزيرة مباشر
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