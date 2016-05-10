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شاهد: مناظرة حادة بين رئيس وزراء كندا وزعيمة المعارضة

10/5/2016

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مناظرة حادة بين رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو وزعيمة حزب المحافظين المعارض رونا أمبروز.

المناظرة جرت في شهر فبراير الماضي داخل أروقة البرلمان الكندي حول عدد من القضايا التي تخص السياسات المالية والاقتصادية وكذا الخارجية للحكومة الكندية.

وقال محمد عمران الذي نشر الفيديو على فيسوبك "هذا جزء من مناظرة أسطورية بين رئيسة المعارضة وبين رئيس وزراء كندا 45 سنة، مضيفا "شايفين الحكومة بتتهاجم إزاي وبترد علي النقد إزاي؟!"

وسجل الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات على موقعي فيسبوك ويوتيوب.

وعلق محمد أبو زيد على الفيديو قائلا "و لما نقول الفرق بينا و بينهم أكثر من قرنين، الناس تزعل ! "، أما ميدو مشاكل فكتب ساخرا "احنا حرام نكون معاهم ع نفس الكوكب"

وكتبت سارة عدنان "لأنه رئيس يستاهل ويخاف على شعبة وليس مثل الحرامية اللي عندنا، هذا الوزير مفروض يكون قدوه للدول العربية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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