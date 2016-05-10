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شاهد: غش "عالي التقنية" للالتحاق بجامعة في تايلاند

10/5/2016

قالت جامعة رانغيست في بانكوك بتايلاند اليوم الاثنين إنها وضعت مجموعة من الطلاب على القوائم السوداء بعد اكتشاف استخدامهم لساعات ذكية ونظارات تحتوى على كاميرات للغش أثناء امتحانات الالتحاق بالجامعة لدراسة الطب.

وثارت الشكوك بعدما لاحظ المسؤولون في الجامعة ارتداء عدد من الطلاب لنظارات من حجم غير عادي.

وكشف التحقيق أن ساعات ذكية وكاميرات متصلة بالنظارات استخدمت للغش.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم دفع مبلغ 170 دولارا لاثنين من الطلاب لأخذ فيديو لورقة الامتحان باستخدام النظارة، وانصرفوا بعد 45 دقيقة فقط من الامتحان الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات كاملة.

وقالت الجامعة إنها ألغت امتحانات القبول يومي 7 و 8 مايو/ آيار، على أن تجري في وقت لاحق مرة أخرى.

وشارك خمسة طلاب في عملية الغش، ولن يسمح لهم بدخول امتحان القبول مرة أخرى.

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