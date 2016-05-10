شاهد: عصام سلطان لقاضي "فض رابعة": ممنوع عني الأكل والشرب

قال المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بمصر إنه يمنع عن الأكل والشرب والاتصال بأهله وذويه.

وأضاف سلطان المعتقل في السجون المصرية أمام القاضي أنه "لا يوجد في الدنيا متهم، لا يرى محكمته ولا تراه محكمته، ولا يسمع محكمته ولا تسمعه محكمته، ولا يعرف قضيته"

وطالب سلطان هيئة المحكمة في قضية "فض اعتصام رابعة" بالسماح لأهله وذويه بزيارته داخل محبسه.

وسلطان مسجون في قضية "فض رابعة" وتتهمه النيابة بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم.

وكانت قوات من الجيش والشرطة قد فضت اعتصام رابعة العدوية في أغسطس آب 2013 ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وهي أكبر مذبحة للمتظاهرين في التاريخ المعاصر وفق منظمة هيومان رايتس ووتش.