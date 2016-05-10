شاهد: تعامل راقي من طلاب أمريكيين مع زميلهم المعاق

حقق كريستان الفارو الطالب بمدرسة "بوتيت" الثانوية بولاية تكساس حلمه في التاسع والعشرين من أبريل نيسان الماضي عندما سجل لفريق مدرسته في مباراة كرة البيسبول.

الطالب الذي يعاني من إعاقة عدم القدرة على الحركة "الشلل" منذ الولادة.

وقال المدير الفني للفريق إنه رتب مع الفرق الأخرى المشاركة في المسابقة من أجل إشراك كريستيان في المباراة.

وأضاف أنه اتفق مع الفريق الخصم في تلك المباراة على أن يسمح لكريستان بتحقيق الفوز لفريقه.

فيديو المباراة حقق أكثر من 1.3 مليون مشاهدة منذ نشره في الثلاثين من أبريل الماضي.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن زملاء الطالب والفرق المشاركة في المسابقة قدموا نموذجا يحتذى به في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واحتوائهم.