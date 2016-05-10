شاهد: العاهل الأردني يفتتح معرضا لمعدات الأمن بعمَان

افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أعمال الدورة الحادية عشرة لمعرض (سوفكس 2016) المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي اليوم الثلاثاء في وقت تتركز فيه الأضواء على الوضع الأمني في المنطقة.

ويجمع المعرض الذي تستضيفه عمَان شركات تصنيع الأسلحة وكبار القادة العسكريين من عدة دول بأنحاء العالم.

وتشارك في دورة هذا العام أكثر من 380 شركة صناعات عسكرية من 37 دولة بينها شركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن محمد المومني إن مؤتمرا كهذا يسهم في مكافحة تهديد منظمات "متشددة" مثل تنظيم الدولة .

وأضاف "بسبب التحديات الأمنية الكبيرة التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وبسبب انتشار هذه التحديات عبر الدول لابد من لقاءات ومؤتمرات مثل هذا النوع. هي فرصة للشركات المختلفة العسكرية أن تعرض آخر التقنيات التي توصلت لها. وللدول كي تطَلع على هذه التقنيات وتشتري هذه التقنيات من أجل أن تزيد قدراتها في مواجهة الأخطار الأمنية المختلفة سيما خطر التطرف والإرهاب."

والملك عبد الله من بين الزعماء الإقليميين الذين حذروا مرارا وتكرارا من خطر تنظيم الدولة الذي استولى على أراض في سوريا والعراق على مدى العامين الماضيين.

وشن الجيش الأردني هجمات على أماكن للتنظيم في سوريا كما أن المملكة الأردنية جزء من تحالف دولي تقوده أمريكا ضد التنظيم .

ويستمر مؤتمر ومعرض (سوفكس 2016) ثلاثة أيام حتى يوم الخميس (12 مايو أيار) ويتضمن إجراء عمليات محاكاة لهجمات وعروض.