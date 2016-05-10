رئيس "أوبك": سوق النفط تتعافى وتسير في الاتجاه الصحيح

قال محمد بن صالح السادة، وزير النفط القطري والرئيس الحالي لمنظمة "أوبك" إن السوق تسير في الاتجاه الصحيح وفي طريقها إلى التعافي.

وتوقع السادة في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة القطرية، وتلقت الأناضول نسخة منه أن تعود سوق النفط إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ورغم ارتفاعها بنسبة 42? من أدنى مستوياتها خلال الأعوام الـ 12 الماضية التي سجلتها أسعار الخام خلال وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، ما تزال أسعار النفط بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجلة في 2014 البالغة 120 دولاراً.

وأشار رئيس "أوبك" إلى أن الربع الثاني من العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين، متوقعاً أن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتباراً من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات.

وأضاف السادة أن الإنتاج العالمي من النفط في تناقص مستمر، ملمحاً إلى أن إغلاق العديد من محطات الإنتاج عالي التكلفة، إضافة إلى تناقص عدد الحفارات العاملة، أدت إلى انخفاض الإنتاج في الكثير من المواقع حول العالم.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء بمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثاني من شهر يونيو/حزيران المقبل، لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل.