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بايرن ميونيخ يضم سانشيز مقابل 35 مليون يورو

10/5/2016

اللاعب ريناتو جونيور لوز سانشيز – الفرنسية

أعلن ناديا بايرن ميونيخ وبنفيكا اليوم الثلاثاء عن ضم بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للاعب الوسط ريناتو جونيور لوز سانشيز من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو (39.8 مليون دولار).

وربطت تقارير إعلامية بريطانية بين اللاعب البالغ من العمر18 عاما والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن اللاعب سينضم إلى النادي الألماني في يونيو/ حزيران المقبل في عقد يمتد لخمس سنوات.

وقال كارل هاينز رومنيجه رئيس بايرن لموقع النادي "كان بايرن يتابع ريناتو سانشيز منذ فترة طويلة."

وأضاف "نحن سعداء بالتعاقد معه على الرغم من تنافس أندية كبيرة على المستوى الدولي لضمه. ريناتو لاعب وسط يتميز بالحيوية ويجيد قطع وانتزاع الكرة وهو لاعب وسط مهاري يتميز بالعقلية الخططية وسيضيف المزيد لقوة فريقنا."

وكان النادي البرتغالي قد أعلن على موقعه على الانترنت أنه اتفق مع بايرن على انتقال اللاعب للنادي الألماني.

وأضاف بنفيكا أن الجانبين اتفقا على تحديد مبلغ 45 مليون يورو إضافية سيتم دفعها استنادا لتحقيق اللاعب لأهداف معينة بحلول 30 يونيو حزيران 2021.

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