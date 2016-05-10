البث الحي
منوعات

بالصور: "Reebok" تنتج حذاء خاص بذكرى قيام إسرائيل

10/5/2016

أثار قرار شركة ريبوك "REEBOK" العالمية للمعدات الرياضية استياء حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل" (BDS)، بعد قرارها إنتاج حذاء رياضي خاص بمناسبة الذكرى السنوية الـ 68 لإعلان قيام إسرائيل.

 وقال محمود نواجعه، المنسق العام "للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل" (غير حكومية وهي فرع BDS في فلسطين)، إن "شركة "ريبوك" بقرارها هذا "تريد التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتحاول طمس النكبة الفلسطينية وعذابات الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال، فهي تمجد ما تسميه استقلال إسرائيل، وتتناسى ما نسميه نحن النكبة".

وكانت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت إن شركة "ريبوك" أصدرت حذاء رياضياً تكريماً لاحتفالات إسرائيل بمناسبة مرور 68 عاماً على إعلان قيامها.

ونشرت الصحيفة، صورة للحذاء باللونين الأبيض والأزرق، في إشارة إلى علم إسرائيل، وكُتب على كعبه "إسرائيل 68".

وتحتفل إسرائيل يوم الخميس المقبل، بذكرى مرور 68 عاما على إعلان قيامها بعد حرب 1948.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن موشيه سيناي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبوك" في إسرائيل، قوله إن "الحذاء سيصدر للمرة واحدة لهواة جمع الأحذية الرياضية في إسرائيل والعالم".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحذاء سيباع في مزاد يتم في يوم الذكرى عبر صفحة شركة "ريبوك" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 وأوضحت أنه "سيتم التبرع بريع بيع الحذاء لمؤسسة (crossfit without borders)، التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية بالاندماج بالمجتمع".

ولكن "نواجعه" رأى أن "هذه الخطوة فيها تنكر واضح لنكبة الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل إلى أن هناك نقاشات الآن في أوساط حركته بشأن إمكانية مقاطعة شركة "ريبوك".

ولكن نواجعه استدرك بالقول: "القرار بالمقاطعة لم يتخذ بعد، وقد يسبق هكذا قرار توجيه رسالة احتجاج إلى شركة ريبوك، فالأمر ما زال قيد البحث.

وكانت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل" "BDS"، التي تأسست عام 2005، قد دفعت العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية الغربية، إلى سحب استثماراتها من إسرائيل بعد توجيه الاتهام لها بدعم الاحتلال الإسرائيلي.
 
المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)