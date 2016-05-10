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السيسي يتصدر قادة الانقلابات العسكرية على غلاف "جون أفريك"

10/5/2016

السيسي يتصدر قادة الانقلابات العسكرية على غلاف "جون أفريك"

مجلة "جون أفريك" ترصد في تقرير لها تاريخ الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية مشيرة إلى نجاح 88 انقلابا عسكريا في الوصول إلى السلطة في البلدان الأفريقية منذ استقلالها.

المجلة تساءلت عن إمكانية انتهاء عصر الانقلابات والاحتكام إلى شرعية الصندوق في ظل عدم وقوع انقلاب في القارة السمراء منذ ثلاث سنوات. غلاف المجلة تصدرته صور لقادة آخر الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة وفي مقدمتهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر "جون أفريك" مجلة أسبوعية تصدر من العاصمة الفرنسية باريس وتعني بالشؤون الأفريقية .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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