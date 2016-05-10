اعتقال جميع أعضاء فرقة "أطفال شوارع" بمصر

أعضاء فرقة أطفال شوارع

قالت مصادر حقوقية إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على جميع أعضاء فرقة "أطفال شوارع" الغنائية والتي اشتهرت بنشرها أعمالا فنية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأوضاع في مصر.

وكتب المحامي طارق العوضي الاثنين على صفحته بموقع فيسبوك إنه تم القبض على جميع أعضاء الفرقة وهم «محمد دسوقي الشهير بسوري، ومحمد عادل، ويحيى»، موضحًا أنهم حاليًا في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

فرقة «أطفال شوارع» يصفوا أنفسهم عبر صفحتهم، بأنهم: «شباب يعملون بالمسرح، قرروا تصوير فيديوهات في الشوارع بأفكار مجنونة مضحكة»، كما أن الفرقة تحاول الوصول بالمسرح إلى الناس الذي لا يستطيعون الذهاب إلى المسرح، وخاصة الأماكن الأكثر فقرًا.

وهي فرقة مكونة من 6 شباب يجتمعون في أحد الشوارع، يُمسك أحدهم بهاتف محمول، ويقوم بالتقاط «فيديو سيلفي» له مع الباقين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم على فيسبوك.

بعنوان «براعم الإيمان» أطلقوا أول فيديو لهم، انتقدوا خلاله تراث إذاعة القرآن الكريم وعدم التجديد ورتابة وملل برامجها، وقاموا بتقليد عدد من المذيعين والمقدمين فيها.

وخلال أربعة أشهر قدمت الفرقة 17 مقطع فيديو تزايد عدد مشاهدات بعضها حاجز مليوني مشاهدة، من خلال استخدام مقطوعات إذاعية وأغانٍ شهيرة، ثم انتقلت إلى مربع القضايا السياسية مثل سد النهضة وتجاوزات وزارة الداخلية، لتنتهي بمقطعين تزامنًا مع تظاهرات ضد النظام انتقدوا فيهما النظام وطالبوا برحيله.