إنقاذ نجل رئيس وزراء باكستان الأسبق بعد 3 سنوات من اختطافه

قال مسؤولون إن قوات أمريكية -أفغانية مشتركة أنقذت نجل رئيس وزراء باكستاني أسبق كان محتجزا لدى مسلحين إسلاميين منذ ثلاث سنوات.

وقد تم العثور على علي حيدر جيلاني خلال مداهمة قرب الحدود الأفغانية الشرقية مع باكستان، وفقا للمتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني.

جيلاني، الذي يعتقد أنه في الثلاثينات من العمر، هو نجل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق يوسف رضا جيلاني الذي قاد حزبه الشعب الباكستاني العلماني المناهض لطالبان عدة هجمات كبرى ضد الحركة.

وأشاد عبد القادر جيلاني، الشقيق الأكبر لعلي حيدر جيلاني، بالسلطات الأفغانية وقائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف لعملية الإنقاذ الناجحة لشقيقه.