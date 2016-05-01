هاتف من طراز "آيفون" ينقذ حياة جندي تركي

الرصاصة دمرت الهاتف وأصابت الجندي بجراح طفيفة

قالت صحيفة "ديلي صباح التركية" إن هاتفا من طراز "آيفون ساعد في إنقاذ حياة جندي تركي من رصاصة حية أصابته خلال عملية للجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضافت الصحيفة أن الجندي الذي كان يشارك في عملية عسكرية يقوم بها الجيش بمنطقة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرق تركيا، أصيب بجراح طفيفة فقط بعد أن أصابت الرصاصة الهاتف المحمول الذي كان بحوزته بشكل مباشر.

وأوضحت الصحيفة أن الطلق الناري أدى إلى تدمير الهاتف بشكل كامل وإصابة الجندي بجراح طفيفة نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات الحكومية في الولاية حيث ما زال يتلقى العلاج هناك.