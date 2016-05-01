مقتل 3 جنود وشرطي في انفجار وهجوم مسلح بتركيا

انفجار سابق في تركيا (أرشيف)

قالت مصادر أمنية لرويترز إن شرطيا قتل وأصيب آخرون اليوم الأحد في هجوم بسيارة ملغومة أمام مقر للشرطة في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، إن الانفجار وقع أمام مبنى مديرية الأمن الموجود في شارع "معمر أكسوي" وسط غازي عنتاب.

وأضافت المصادر أن السلطات المعنية أرسلت العديد من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث، مشيرة إلى نقل المصابين للمستشفيات المجاورة.

وبثت تغطية لقناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية لقطات لسيارة محطمة قرب بوابات مركز الشرطة وعدة عربات إسعاف وعربات إطفاء في مكان الانفجار الذي قالت القناة إنه تم الشعور به على بعد كيلومترات في حين تهشمت نوافذ مبان قريبة.

يأتي هذا فيما قتل 3 جنود أتراك صباح اليوم الأحد، وجرح 14 آخرين، في هجوم مسلح شنه عناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء نصيبين، التابع لولاية ماردين جنوبي البلاد.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، أنَّ الهجوم وقع أثناء العمليات الأمنية ضد الإرهابيين في قضاء نصيبين، مشيرة إلى نقل كافة الجنود الجرحى إلى المستشفى.

ومنذ منتصف مارس/ آذار الماضي، تشن القوات التركية من الجيش والشرطة عمليات مشتركة واسعة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في عدة ولايات جنوب شرقي البلاد، من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتدمير خنادق، وإزالة حواجز أقامها مسلحو المنظمة في أحياء متفرقة.