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مصر تعتلي التصنيف العالمي لرجال وسيدات الاسكواش

1/5/2016

المصرية نور الشربيني ـ بطلة العالم في الاسكواش

اعتلت مصر صدارة التصنيف العالمي للاعبي ولاعبات الاسكواش لشهر مايو/ آيار الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ اللعبة التي تجمع فيها مصر صدارة الرجال مع السيدات.       

وحسب التصنيف الصادر اليوم الأحد عن الاتحاد الدولي للعبة، احتفظ المصري محمد الشوربجي بصدارة لاعبي العالم بعد أن تصدر التصنيف في الشهر الماضي أيضا حيث حصد لقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها الخامسة والتي أقيمت مؤخرا وانتهت فعالياتها أول أمس الجمعة.      

واعتلت المصرية نور الشربيني 20 عاما صدارة تصنيف اللاعبات لأول مرة في مسيرتها الرياضية حتى الآن بعدما توجت بلقب بطولة العالم للاسكواش أمس (السبت) في ماليزيا لتصبح أصغر لاعبة تفوز ببطولة العالم في تاريخ اللعبة.      

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