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شاهد: يونايتد يؤجل التتويج التاريخي لليستر سيتي

1/5/2016

تقدم ليستر سيتي خطوة جديدة ومهمة على طريق تتويجه التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادله الثمين بهدف لمثله مع مضيفه مانشستر يونايتد اليوم (الأحد) في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وحافظ ليستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي وكان تعادله اليوم هو الثالث مقابل سبعة انتصارات في هذه المباريات العشر ليرفع الفريق رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على تشلسي غدا (الاثنين) في ختام مباريات المرحلة.

ورفع مانشستر يونايتد 60 نقطة لينفرد بالمركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام ويستهام وتتبقى لكل منهما مباراة مؤجلة.      

وكان مانشستر يونايتد البادئ بالتسجيل عن طريق الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة الثامنة ولكن ويس مورجان أحرز هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 17 ليدنو فريق ليستر (الثعالب) من لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في التاريخ.      

وشهدت الدقيقة 86 طرد دانيال درينكووتر مدافع ليستر سيتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.      

ويحتاج ليستر فقط إلى عدم فوز توتنهام في مباراة الغد ليتوج الثعالب بلقب المسابقة فيما سيكون فوز توتنهام إيذانا بتأجيل الحسم إلى المرحلة  التالية من المسابقة.

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