شاهد: يوفنتوس يحتفل بالدوري الإيطالي بأفضل طريقة

واصل يوفنتوس، المتوج بطلا للموسم الخامس على التوالي، مشواره من دون هوادة ولا تراخ وذلك بتحقيقه فوزه العاشر على التوالي وجاء على حساب ضيفه الجريح كاربي 2-صفر، اليوم (الأحد) في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

واحتفل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي أصبح أول فريق منذ العام 1987 (إمبولي حينها) يحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات على التوالي بين جمهوره، بلقبه الخامس على التوالي أمام جماهيره لأنه لم يتسن لفريق "السيدة العجوز" الاحتفال في المرحلة السابقة كونه ضمن التتويج عقب خسارة مطارده المباشر نابولي أمام مضيفه روما الاثنين الماضي، فيما لعب يوفنتوس قبله بـ24 ساعة وتغلب على مضيفه ومنافسه اللدود فيورنتينا 2-1.

ويدين يوفنتوس، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة والعشرين على التوالي، وتحديدا منذ خسارته أمام ساسوولو (صفر-1) في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بفوزه الخامس والعشرين في المراحل الـ26 الأخيرة إلى البرازيلي أندرسون هرنانيز الذي افتتح رصيده مع "بيانكونري" بتسديدة من خارج المنطقة (42)، وسيموني زازا الذي أكد النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 80 من كرة رأسية إثر عرضية من الفرنسي بول بوغبا.